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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Bodrum’da sokak ortasında yumruk yumruğa kadın kavgası kamerada

Bodrum’da sokak ortasında yumruk yumruğa kadın kavgası kamerada

Bodrum ' da kadınların sokak ortasında yaptığı yumruk yumruğa kavga görenleri şok etti.

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Vatandaşların şaşkın bakışları arasında saç baş birbirine giren ve sokak ortasında şişe kıran kadınlar ortalığı savaş alanına çevirdi. Turizmin göz bebeği Bodrum ' da nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı 2 kadın grubu arasında kavga çıktı. Bir marketin önünde sözlü sataşmayla başlayan kavga tekme tokat kavgaya dönüştü. 2 grubu tekme tokat kavga ederken gören turistler ise şoka girdi. Üzerlerinde bikinileri ve mayolarıyla sokak ortasında kavga eden kadınlar market önünde bulunan şişeleri de yere vurarak kırdı. Bir anda yumruklu kavgaya dönüşen sözlü sataşmayı erkekler ise güçlükle ayırdı. Öte yandan ortalığı savaş alanına çeviren ve saç baş bir birine giren kadınların kavgası ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
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