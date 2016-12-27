Bıçakla dehşet saçtı







Kovalamaca sonunda yakaladığı şahsın boğazına bıçağı dayaması üzerine olayı gören sanayi esnafı müdahale etmek istedi. Esnaflardan biri iş yerinde olan tüfeği alarak havaya uyarı ateşi yaparak şahsın elindeki bıçağı bırakmasını istedi. Dikkati dağılan bıçaklı saldırgan boğazına bıçak dayadığı Ayhan Özen ile birlikte yere düştü. Bunu fırsat bilen vatandaşlar şahsa müdahale ederek elindeki bıçağı alarak Ayhan Özen isimli şahsı ölümden kurtardı. Etkisiz hale getirilen şahıs olay yerine gelen polise teslim edildi. Yaşanan arbede esnasında boğazında ve elinde kesik bulunan işçi Ayhan Özen, 112 Acil Servis ekipler tarafından 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Vatandaşların müdahalesi sonucu elinden bıçak alınırken elleri kesilen Ali Kadem de tedavisi yapıldıktan sonra gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

