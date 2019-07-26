Beylikdüzü'nde pompalı tüfekli, sopalı kavga kamerada



Olay, dün akşam saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup araçları ile cadde üzerinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, grubun sopalarla birbirlerine vurmaları ve pompalı tüfek çıkaran kişinin havaya ateş ettiği görülüyor. Cep telefonu kamerasına yansıya görüntülerin devamında ise vatandaşların polis geliyor sesleri üzerinde gruptakilerin olay yerinden kaçtığı görülüyor.

