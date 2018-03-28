Beşiktaş’ta Gece Kulübü önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Mekana alınmadığı iddia edilen kişi silahıyla güvenlik görevlilerine ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Beşiktaş, Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana gelen olan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 04:30 sıralarında Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan gece kulübü önüne gelen bir vatandaşla güvenlik görevlileri arasında mekana alınmadığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gece kulübüne girmesine müsaade edilmeyen U.K., yanında bulundurduğu silahı çıkararak rastgele ateş açmaya başladı.



Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşandı. Açılan ateş sonucu gece kulübüne girmek isteyen U.K ve 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde gece kulübüne girmek isteyen U.K ' nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı diğer 2 güvenlik görevlisi ise ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Silahlı kavganın ardından gece kulübü önüne çok sayıda resmi ekip özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerine emniyet şeridi çeken ekipler çevrede inceleme başlattı. Tedbir amaçlı gece kulübü boşaltılırken, zırhlı polis araçlarının bölgede güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Olay yeri incelemelerinin gece kulübü önünde yaptıkları incelemelerin tamamlanmasının ardından kapatılan yol yeniden araç trafiğine açılırken, U.K ' nın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgini inceleme başlattı.

