Bekçi köpeği botti, yarım milyonluk eti çalınmaktan kurtardı
İstanbul Pendik ' te bir et entegre tesisinde, güvenlik kameralarına aldırmadan hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler, bekçi köpeği ' Botti ' ye takıldı. Botti ' nin piyasa değeri yarım milyonu bulan 15 tonluk etin çalınmasını önlemesi güvenlik kameralarına yansıdı.
Pendik, Şeyhli mahallesinde faaliyet gösteren et enterge tesisine Anadolu ' dan gelen 15 ton eti çalmaya çalışan hırsızlık şüphelileri, bekçi köpeği ' Botti ' ye yenik düştü. Dün sabah saatlerinde beyaz bir minibüs ile iş yerine gelen hırsızlık şüphelileri, etlerin geldiği kamyona yanaştı. Giriş kapısını açmaya çalışan hırsızları bekçi köpeği Botti fark edince havlayıp huzursuzlandı. Kapıyı açan ve içeri giren hırsızlar Botti ' nin saldırması ve havlaması üzerine hırsızlığı gerçekleştiremeden olay yerinden kaçtı. Botti ' nin bu müdahalesi, işletmecinin piyasa değeri yaklaşık yarım milyon yani 500 bin lira olan 15 ton etinin çalınmasını önledi.
Olay anını anlatan iş yeri sahibi Ömer Çapan, Anadolu ' dan gelen şoförümüz burada fabrika içerisine park ediyor. Şoför dinlenirken gece sabahleyin saat 08.01 ' de demir kapının kilidini kesiyor hırsızlar araçla gelip. Köpeklerimiz huzursuzlanıp tepki gösteriyorlar. Köpeklerimizin sesiyle beraber bekçimiz duruma müdahale ediyor. İçeriye araçlarını sokup kamyonun kapısını kırıp etleri almak istiyorlar ama başarılı olamıyorlar. Ondan sonra acil şekilde kaçıyorlar. Olay ile ilgili kamera kayıtlarımızda mevcut. Ama 1 sene önce bu şekilde yine aynı şekilde kamyonumuzdan 100 bin liralık etimiz çalındı. Bu et hırsızlığı devam ediyor. Aynı şekilde devam ediyor. Bu sefer şanslıydık köpekler ve bekçimizin sayesine kurtulduk. Gündüz gözü ile çok cesaretli bir şekilde” dedi.
Botti ' nin müdahalesi kamerada
Hırsızlığı engelleyen Botti ' nin saldırsı ve hırsızlığı engellemesi kameralara yansındı. Görüntülerde, hırsızlar beyaz bir minibüs ile olay yerinde gelmesi kapıyı açmaya çalışması ve Botti ' nin bu durumu fark edip havlaması görülüyor. Botti ' nin hırsızlara saldırması ve hırsızların olay yerinden kaçması da güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler arasında.