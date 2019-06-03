Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bayram ziyaretine giden aile araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı: 7 Yaralı

Bayram ziyaretine giden aile araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı: 7 Yaralı

Adıyaman ' da, Malatya ' dan Adıyaman ' a, Ramazan Bayramı dolayısıyla gelen ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı. Defalarca taklalar atan araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya ' dan Adıyaman ' a, yakınları ile bayramlaşmak için gelen Necati Tuncay idaresindeki 44 BT 575 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Gökçay Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Defalarca taklalar atan araçtaki araç sürücüsü Necati Tuncay ile araçta bulunan Feyza, Fatma, Furkan, Meryem, Tuğba ve Reyhan Tuncay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (CK)

İlk Müdahale Bayramlaşma Ticari Araç Trol 

İlgili Foto Galeriler
Korkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar VarKorkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar Var
Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!
Köfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 GözaltıKöfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 Gözaltı
Tarlada Kanlı Pusu!Tarlada Kanlı Pusu!
Yatak Odasında Dehşet!Yatak Odasında Dehşet!
Mavi Listedeki Teröristin Hain Planı Ortaya ÇıktıMavi Listedeki Teröristin Hain Planı Ortaya Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı