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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bayram trafiği değil, intihara teşebbüs

Bayram trafiği değil, intihara teşebbüs

Antalya'da ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren şahıs, üst geçide çıkarak intihara kalkıştı. Trafiğin güvenlik amaçlı tek şeritli verildiği bölgede yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, Trafik Denetleme Şube Müdürü şahsı ikna etmeye çalıştı.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi girişinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Üst geçitte bir şahsın korkulukları aşarak aşağıya sarktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ' ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin Sinan K. (39) olduğu öğrenilen şahsı ikna etmek için polis ekipleri yanına giderken, itfaiye ekipleri ise üst geçit altına şişme yatak açtılar. Evli ve çocukları olduğu öğrenilen Sinan K.'nın bir süre önce hakkında uzaklaştırma kararı alındığı ve çocuklarını göremediği için bunalıma girdiği gerekçesiyle üst geçide çıktığı öğrenildi. 2 kilometre araç kuyruğu oluştu, helikopter 3 kez sorti attı Ekiplerin çalışması nedeniyle araç trafiği tek şeritten kontrollü olarak verilirken, Antalya Emniyet Müdürlüğünün bayram tedbirleri nedeniyle görev yapan polis helikopteri de bölgede 3 kez sorti attı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kontrollü olarak sağlanan trafik akışı nedeniyle yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafikteki sürücüler şahsa tepki gösterirken, bazı sürücüler de cep telefonuyla olayı görüntüledi. Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürü Oray Ertuğrul başta olmak üzere polis ekipleri şahsı ikna etmek için yaklaşık 1 saat çaba sarf etti. Sinan K.'nın bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri şahsı sıkıca tutarak kontrol altına aldılar. İtfaiye aracından uzatılan sepete alınan Sinan K., olay yerindeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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