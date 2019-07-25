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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'te uyuyan tır sürücüsü şarampole uçtu

Başkent'te uyuyan tır sürücüsü şarampole uçtu

Ankara ' nın Gölbaşı ilçesi Çevreyolu üzerinde iddiaya göre direksiyon başında uyuyan tır sürücüsü bariyerlere çarparak şarampole uçtu.

Polis Tır Şoförü Güvenlik Önlemi Direksiyon 


Kaza, 07.00 sularında Ankara ' nın Gölbaşı ilçesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tır şoförü Cengiz B., İstanbul ' dan Gaziantep ' e gitmek üzere aracıyla yola çıktı. Cam şişe ve çeşitli malzemeler taşıyan 27 EH 289 plakalı tır ile Gölbaşı Çevreyolu Havalimanı istikametinde iddiaya göre direksiyon başında uyuyan sürücü Cengiz B., bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Ters dönen tırdan çıkmayı başaran sürücü, olayın etkisiyle şok yaşadı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisleri çevre yolunun iki şeridini yaptıkları işaretlemeler ile trafiğe kapatırken yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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