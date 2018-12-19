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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te köpek katliamı: 8 sokak köpeği zehirlendi

Başkent’te köpek katliamı: 8 sokak köpeği zehirlendi

Ankara ' da kimliği belirsiz kişilerce zehirlenen 8 sokak köpeğinden 7 ' si telef oldu.

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Alınan bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Martıköy sitesinde fark edilen olayda, yerde hareketsiz yatan köpekleri gören site sakinleri durumu jandarma ekiplerine iletti. Şikayet üzerine mahalleye gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda 8 köpekten 7'sinin zehirlenerek telef olduğu belirlendi. 1 köpeğin ise yapılan müdahaleyle kurtarıldığı öğrenildi. Sokak hayvanlarına yapılan eziyete büyük tepki gösteren mahalle sakinleri, vahşete ilişkin video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerin kamuoyunda infial uyandırması üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, olayın faillerinin yakalanması için harekete geçti.
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