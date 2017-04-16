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16 Nisan 2017 Pazar günü yayınlandı
Başkent'te gündüz vakti silahlı çatışma

Başkent'te gündüz vakti silahlı çatışma

Ankara'da bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Silahlı Çatışma Yıldız Mahallesi 


Çankaya ilçesi Yıldız Mahallesi 4.Cadde'de bir kafeye giren kimliği belirlenemeyen silahlı 2 şüpheli tarafından ateş edilmesi sonucu Mehmet Mustafa Ö, Tunacan B, Ali S. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Mustafa Ö. (51) ve Tunacan B. (18) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Ali S.'nin (39) hayati tehlikesinin olmadığı, kimliği tespit edilemeyen diğer yaralının da olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerince araçla kaçtığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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