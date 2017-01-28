Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Bahçede soğuk suyla yıkanan yaşlı, huzurevine yerleştirildi

Bahçede soğuk suyla yıkanan yaşlı, huzurevine yerleştirildi

Gaziantep'de , altını kirleten Alzheimer hastası 83 yaşındaki Memet Keleş, yakını olan kadın tarafından bahçede hortumla soğuk su tutularak yıkandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin tepki çekmesinin ardından Mehmet Keleş, huzur evine yerleştirildi.

Belediye Başkanı Alzheimer Mehmet Keleş Yaşlı Adam Fatma Şahin 


Hoşgör Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Alzheimer hastası Memet Keleş, altını kirlettiği için yakını olan adı açıklanmayan bir kadın tarafından bahçeye çıkarıldı. Kadın pijaması çıkartılan yaşlı Mehmet Keleş'i, soğuk olduğunu söylemesine rağmen hortumla yıkamaya çalıştı. Keleş'in bir ara tepki gösterip tokat atmaya çalıştığı kadın, başka bir yakınının yardım etmesiyle hortum tutarak yıkamayı sürdürdü.

İnternette yayılan ve çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntüler, sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti.

HUZUREVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla belediye görevlileri yaşlı adamın adresini belirlendi. Belediyeye bağlı ekipler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileriyle Memet Keleş'i evinde ziyaret etti.

Mehmet Keleş ekipler tarafından huzur evine yerleştirilirken, ailesi hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Ankara'da Büyükşehirin 88 Hizmeti Törenle AçıldıAnkara'da Büyükşehirin 88 Hizmeti Törenle Açıldı
Gökçek'ten Başarılı Güreşçilere DaireGökçek'ten Başarılı Güreşçilere Daire
AK Parti İftarda BuluştuAK Parti İftarda Buluştu
Kazı Yapılırken Mimar Sinanın Hiç Bilinmeyen Eserini BuldularKazı Yapılırken Mimar Sinanın Hiç Bilinmeyen Eserini Buldular
Silivri'de 5 Bin Yıllık Savaşçı Mezarı BulunduSilivri'de 5 Bin Yıllık Savaşçı Mezarı Bulundu
Başbakanlıkta Ünlüler GeçitiBaşbakanlıkta Ünlüler Geçiti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı