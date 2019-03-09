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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Araçta unutulan köpek 12 saat sonra kurtarıldı

Araçta unutulan köpek 12 saat sonra kurtarıldı

Eskişehir ' de bir cip içerisinde unutulan Doga Argeentin cinsi dişi köpek, yaklaşık 12 saat sonra kurtarıldı.

Çilingir Polis Köpek Hayvan Irak 


Alınan bilgiye göre olay, Yenibağlar Mahallesi Yenilik Sokak üzerinde 06 AIJ 40 plakalı park halinde bulunan bir araçtan köpek sesi gelmesi üzerine vatandaşlar durumdan şüphelendi. Aracın yanına giden vatandaşlar, araç içerisinde bir köpek olduğunu gördü. İlk olarak aracın sahibi Ali İhsan K.'ya ulaşmaya çalışan vatandaşlar, başarısız olunca durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine hemen polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sabah saatlerinden itibaren aracın içinde olduğu belirlenen köpek burada da dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Aracın sahibine ulaşamayan ekipler, çareyi çilingir çağırmakta buldu. Kapının açılması üzerine köpek yetkililer tarafından hayvan taşıma aracıyla Tepebaşı Beldiyesi Doğal Yaşam Merkezine götürüldü.
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