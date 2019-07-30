Apartman kapsını sıkıca tuttu, kadın hırsızları böyle yakalattı

Takip, kadınların başka bir sokakta apartmana girmesiyle son buldu. Kadınların kaçmasını engellemek isteyen mağdur kadın, polis ekiplerine haber vererek apartmanın kapısını iki eliyle sıkı sıkıya tuttu. Olaydan kısa süre sonra ihbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri geldi. Apartmanın en üst katına saklanan iki şüpheli kadın şikayet üzerine polis merkezine götürüldü. Emniyette yapılan sorgulamada gözaltına alınan bir şüphelinin başka bir suçtan daha aranmasının olduğu öğrenirken şüpheli 2 kadının da hamile olduğu kaydedildi. Şüphelileri yakalatan kadının şikayeti üzerine, olay ilgili işlem yapıldı. (MD- ÖY-

