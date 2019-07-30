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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Apartman kapsını sıkıca tuttu, kadın hırsızları böyle yakalattı

Apartman kapsını sıkıca tuttu, kadın hırsızları böyle yakalattı

Esenyurt'ta evinin kapısında yakaladığı hırsızlık şüphelisi hamile kadınları sokak sokak takip eden bir kadın, apartmana saklanan şüpheliler kaçmasın diye, polis ekibi gelene kadar kapıyı elleriyle sıkı sıkıya tuttu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, karakola götürdükleri şüphelilerden birisinin aranmasını olduğunu tespit etti. Olay, Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın oturduğu apartmana geldiğinde kapısını kurcalayan hamile iki kadını fark etti. Kadınlar bir süre sonra hızlı adımlarla kaçmaya başladı.

Mağdur Kadın Polis Merkezi Kadın Hırsız Polis Ekipleri Hamile Kadın 

Takip, kadınların başka bir sokakta apartmana girmesiyle son buldu. Kadınların kaçmasını engellemek isteyen mağdur kadın, polis ekiplerine haber vererek apartmanın kapısını iki eliyle sıkı sıkıya tuttu. Olaydan kısa süre sonra ihbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri geldi. Apartmanın en üst katına saklanan iki şüpheli kadın şikayet üzerine polis merkezine götürüldü. Emniyette yapılan sorgulamada gözaltına alınan bir şüphelinin başka bir suçtan daha aranmasının olduğu öğrenirken şüpheli 2 kadının da hamile olduğu kaydedildi. Şüphelileri yakalatan kadının şikayeti üzerine, olay ilgili işlem yapıldı. (MD- ÖY-
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