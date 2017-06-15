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15 Haziran 2017 Perşembe günü yayınlandı
Ankara'daki hayvan katliamı görüntülendi

Ankara'daki hayvan katliamı görüntülendi

Yakup Abdal Mahallesi'nde hayvanseverler tarafından beslenen ve aşıları yapılan sokak hayvanları, 11 Haziran'da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından zehirli et verilip, ayakları bağlı bir şekilde yakılarak katledildi.

Abdal Türk Ceza Kanunu Hayvan 


12 köpek ve 1 kedinin katledildiği olayla ilgili Kıtmir Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Beşevli savcılığa suç duyurusunda bulunarak, hayvanları katledenlerin cezalandırılmasını ve hayvanların korunması ile ilgili yasanın Türk Ceza Kanunu'na girmesini istedi.
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