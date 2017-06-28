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28 Haziran 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara'da gece kulübünde silahlı saldırı: 5 yaralı Haberi

Ankara'da gece kulübünde silahlı saldırı: 5 yaralı Haberi

Ankara ' da bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Gece Kulübü Silahlı Kavga Silahlı Saldırı Silahlı Çatışma İsmail Deniz 


Olay, saat 04.30 sıralarında Çankaya ' da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz plakaları tespit edilemeyen 2 otomobille Kavaklıdere Mahallesi Konur 2 Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanına gelen aralarında Turan S. ' nin de bulunduğu silahlı 5 kişi, içerideki kişilerin üzerine ateş açmaya başladı.

Saldırganların etrafa saçtığı kurşunların hedefi olan İsmail A., Mustafa Y., İsmail Deniz D., Mesut K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Daha sonra mekanı terk ederek araçlarına binen saldırganlar, olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

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