Ankara'da gece kulübünde silahlı saldırı: 5 yaralı Haberi



Olay, saat 04.30 sıralarında Çankaya ' da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz plakaları tespit edilemeyen 2 otomobille Kavaklıdere Mahallesi Konur 2 Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanına gelen aralarında Turan S. ' nin de bulunduğu silahlı 5 kişi, içerideki kişilerin üzerine ateş açmaya başladı.



Saldırganların etrafa saçtığı kurşunların hedefi olan İsmail A., Mustafa Y., İsmail Deniz D., Mesut K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Daha sonra mekanı terk ederek araçlarına binen saldırganlar, olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.



