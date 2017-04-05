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5 Nisan 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara'da doğalgaz patlaması

Ankara'da doğalgaz patlaması

Başkentte bir apartman dairesinde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Doğalgaz Doğalgaz Patlaması 


AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sekiz katlı bir binanın dördüncü katında sabah erken saatlerde bir patlama meydana geldi.

Patlama sonrası çıkan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Cam ve çerçeveleri de kırılan dairede hasar oluştu.

Olay nedeniyle elinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenilen apartman sakinlerinden Mehmet Ali Koçer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun dumandan etkilenmemeleri için tahliye edilen bina sakinleri ise söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle takip etti.

Patlamaya doğalgaz sıkışmasının neden olduğu belirtildi.
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