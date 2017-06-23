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23 Haziran 2017 Cuma günü yayınlandı
8 yaşındaki çocuk serinlemek isterken canından oldu

8 yaşındaki çocuk serinlemek isterken canından oldu

Ankara ' nın Altındağ ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 8 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Acı haberi alan Suriyeli çocuğun babası, oğullarının başında gözyaşlarına boğuldu.

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Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında evinden çıkan 8 yaşındaki Yunus Derviş isimli Suriyeli çocuk, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte kuzey çevre yolu altındaki su kanalına girdi. Bir süre sonra arkadaşları, Yunus ' un su içerisinde hareketsi şekilde yattığını gördü.

Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan minik Yunus ' a ilk müdahalesini yine arkadaşları yaptı. Arkadaşlarının çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çarpıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 yaşındaki Yunus ' un boğularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın duyulması üzerine boğulan çocuğun babası İsmail Derviş, mahalle muhtarı ve bölge sakinleri bölgeye geldi. Oğlunun başına oturan acılı baba gözyaşlarına boğuldu. Suriyeli çocuklardan tercüme konusunda yardım alan polis ekipleri, boğulan Suriyeli çocuğun babasından bilgi aldı.

Mahalle sakinleri sulama kanalının tehlikesini günler öncesinden fark ettiklerini ve önlem alınması için yetkilere bildirdiklerini belirtti.

Minik çocuğun cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumu ' na kaldırıldı.

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