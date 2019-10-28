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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
2 çocuk annesi kadın erkek arkadaşı tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü

2 çocuk annesi kadın erkek arkadaşı tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü

Kayseri'de 2 çocuk annesi kadın, çocuğunun gözü önünde erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, olay Talas ilçesine bağlı Yenidoğan mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ç.T. İle erkek arkadaşı A.A arasında tartışma çıktı. Tartışmada A.A. Ç.T. ' yi çocuğunun önünde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayarak kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyen A.A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ç.T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Ç.T'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (EK-TB-

Polis Aracı Hastane Kız Arkadaş Cenaze Aracı Polis Ekipleri 

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