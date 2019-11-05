13. katta onu gören telefona sarıldı



Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerini gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak şahsı ikna etmeyi çalıştı. Polis ekiplerinin ve şahsın annesinin 1 saatlik ikna çabalarının ardından şahıs çıktığı yerden indirildi.Öte yandan vatandaşların yaşananları cep telefonlarıyla görüntülemesi dikkat çekti. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.



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