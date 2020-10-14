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Yunan'a kötü haber!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Oruç Reis Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı. Dün testler başladı ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz" dedi.

Güncel / 14 Ekim 2020 Çarşamba 11:46
Yunan'a kötü haber!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'Oruç Reis Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı. Dün testler başladı ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz' dedi.

2 TÜRK FIRKATEYNİNİN DEMRE'DEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yeni NAVTEX sonrası Akdeniz'e açılmasıyla Antalya'nın Demre ilçesine gelen 2 Türk fırkateyninin bekleyişi 3 gündür sürüyor.

Türkiye'nin 12- 22 Ekim tarihleri arasında yeni NAVTEX ilan etmesinin ardından Antalya Limanı'ndan ayrılan Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Akdeniz'e açıldı. Oruç Reis'e koruma kollama görevi yapmak üzere de Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki fırkateyn, Antalya'nın Demre ilçesine geldi.
Pazar günü akşam saatlerinde Demre'ye gelen 2 fırkateyn, Demre'nin Çayağzı Limanı açıklarında demir attı.

2 fırkateyn bölgedeki bekleyişlerini 3 gündür sürdürüyor. Fırkateynler geceleri birbirine yaklaşıyor, gündüz ise koyun girişinin iki yanına çekiliyor. Zaman zaman gelen savaş helikopterleri, gemilerin güvertesine iniş yapıyor. Bir süre güvertede kalan helikopterler, gemilerden ayrılıyor. Kekova turuna çıkan yatlar, 2 fırkateynin arasından geçerek, Kekova'ya doğru yol alıyor. Dönüş de aynı güzergahtan yapılıyor. Yatlardaki turistler fırkateynlerin bol bol fotoğrafını çekiyor. 2 savaş gemisinin 22 Ekim'e kadar Demre'de kalması bekleniyor.

Fatih Dönmez

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