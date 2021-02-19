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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Yırtıcıların yemlerini yedikleri anlar fotokapana yansıdı

Yırtıcıların yemlerini yedikleri anlar fotokapana yansıdı

Yırtıcı kuşların yem yemeleri

Sosyal Medya Kamera Karahisar Hayvan Yaban Domuzu 

-Kurt, tilki, ayı ve yaban domuzunun yemlerini yediği anlar

( AFYON KARAHİSAR)- Kurt, tilki ve kartal gibi hayvanların yemlerin yedikleri anlar kameralarca böyle görüntülendi AFYON KARAHİSAR

- Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından yaban hayatındaki yırtıcılar için yapılan yemleme çalışması sonrası kurt, tilki ve kartal gibi hayvanların getirilen yemleri yeme anları fotokapanlar tarafından görüntülendi. DKMP 5. Bölge Afyonkarahisar Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü ise büyük ilgi gördü. DKMP ekipleri Afyonkarahisar ile birlikte yurt genelinde yaban hayatındaki yırtıcılar için yemleme çalışması yaptı. Çalışmanın ardından fotokapanlara takılan görüntüler sosyal medyada klip halinde paylaşılırken, görüntülerde kurt, tilki, kartal, şahin, ayı ve yaban domuzu gibi hayvanların yemlerini iştahla yedikleri gözlendi. DKMP 5. Bölge Afyonkarahisar Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından ‘zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarına destek olmak maksadıyla genel müdürlüğümüzce ülke genelinde yemleme faaliyetlerine devam ediyoruz’ başlığı ile paylaştığı ve fotokapan görüntülerinden oluşan klip binlerce kez izlendi. Gece ve gündüz çekilen görüntülerde yaban hayvanlarının yemleri yerken sürekli çevrelerini kontrol etmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.
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