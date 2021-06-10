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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yeniden salya ile kaplanan Tekirdağ kıyılarında temizleme çalışmaları başlatıldı

Yeniden salya ile kaplanan Tekirdağ kıyılarında temizleme çalışmaları başlatıldı

Bariyerlerden detaylar

-Tekneden detaylar
-Temizleme çalışmaları
-Salyalardan ayrıntılar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ kıyılarından temizlenen kirli kabus salya, denizin yüzeyinde yeniden kendini gösterdi. Ekiplerce kısa sürede bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Marmara Denizini kaplayan salyaları temizleme çalışması başlatıldı. Temizleme çalışmalarının olduğu Tekirdağ'da salyalar büyük oranda temizlenirken, Bugün akşam saatlerinde kirli salya Süleymanpaşa İlçesi kıyılarında yeniden yüzünü gösterdi. Bölgeye kısa sürede salya temizleme teknesi ve bariyeri gönderilmesi üzerine alanda temizleme çalışmaları başlatıldı. (HLD-
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