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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Yaz armudu aralık ayında yeniden meyve verdi

Yaz armudu aralık ayında yeniden meyve verdi

-ağaçtan detay

Kış Mevsimi 

--armuttan detay
--Yılmaz ile röp
--bahçeden detay

( KARABÜK )- Armut ağacı mevsimi şaşırdı KARABÜK

- Karabük’te armut ağacının kış mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşırttı. Merkez ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Esen Sokak’ta yaşayan Çetin Yılmaz’a ait bahçede bulunan yaz armudu ağacı aralık ayında meyve verdi. Yapraklarının döküldüğü ve kurumak üzere olan ağacın bazı dallarında meyve vermesi görenleri şaşırttı. Evinin bahçesindeki kurumuş yaprakları süpürürken meyveleri fark ettiğini belirten Çetin Yılmaz, sabah yaprakları süpürürken ağaç dikkatimi çekti. Ağaçtaki armutları gördüm. Yaz armudu, kış armudu değil. Yazın yediğimiz armut. İki tane armut ağacımız var. Dikkatimi çekti. Şaşırdım” diye konuştu.
(FÜ-
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