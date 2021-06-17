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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yalova’da 9 günde bin 478 metreküp müsilaj toplandı

Yalova’da 9 günde bin 478 metreküp müsilaj toplandı

DRONE GÖRÜNTÜLERİ

-DENİZDEN AKTÜEL DETAYLAR
-RÖPORTAJLAR

( YALOVA -DRONE) YALOVA

- Yalova’da "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 9 günde bin 478 metreküp müsilaj toplandı.Çalışmalara Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi ekipleri katılıyor. Müsilaj temizliğinin 9’uncu gününde ekipler Taşköprü beldesinin Topçular mevkiinde çalıştı. Ekipler, deniz yüzeyinde geniş bir alana yayılan müsilajı büyük oranda temizledi. Yalova’da bugüne kadar yapılan çalışmalarda bin 478 metreküp müsilaj temizlendi.Çevre firmasının yetkilisi Rıfat Kaplan, kullandıkları atık toplama gemisinin 300 metreküp kapasiteli olduğunu söyledi.

Kaplan, "Daha önce lisans alınmış bir gemi olduğu için hemen göreve başladık. Bugüne kadar 500-600 metreküp müsilajı sadece bu gemimizle topladık. Yüzde 99’a kadar kıyılarımızdaki müsilajı topladık. Bunları belediyeler ile kamu ve kuruluşlara ait vidanjörler aracılığıyla bertaraf tesislerine gönderiyoruz" dedi.

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