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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Vaşak, kurt, ayı, yaban kedisi...Foto kapan tarafından böyle görüntülendiler

Vaşak, kurt, ayı, yaban kedisi...Foto kapan tarafından böyle görüntülendiler

Doğaya bırakılan otlardan yiyen yaban keçileri

Biyolojik Çeşitlilik Biyoloji Kış Mevsimi Yaban Keçisi Hayvan 

-Yaban domuzları
-Otların üzerinde gezinen sincap
-Bırakılan otlardan yiyen yaban keçileri
-Tavşan
-Su içen yaban keçisi
-Kurtlar
-Fotokapanı inceleyen ayılar
-Bölgeden uzaklaşan ayılar

( TUNCELİ ) - Tunceli'nin zengin yaban hayatı, daha önceden belirli bölgelere kurulan foto kapanlara yansırken, foto kapanı merak edip inceleyen ayı ise dikkat çekti TUNCELİ

- Tunceli'nin zengin yaban hayatı, daha önceden belirli bölgelere kurulan foto kapanlara yansırken, foto kapanı merak edip inceleyen ayı ise dikkat çekti. Türkiye’nin en zengin yaban hayatına sahip illerinden biri olan Tunceli’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından kentin biyolojik çeşitlilik envanterini çıkarmak amacıyla bir süre önce belirli bölgelere fotokapanlar kuruldu. Büyük bölümü koruma altında bulunan çok sayıda yaban hayvanı ise fotokapanlarla görüntülendi. Fotokapan görüntülerinde zorlu geçen kış mevsimi nedeniyle doğa koruma ekipleri tarafından yabana bırakılan otlardan yiyen koruma altındaki keçilerinin yan sıra vaşak, kurt, yaban kedisi, ayı ve domuzlar yer aldı. Görüntülerin en dikkat çekici tarafı ise, fotokapanı merak edip inceleyen ayılar oldu. Bölge genelinde çalışmaların devam edeceği belirtildi.
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