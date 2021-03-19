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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
ÜSKÜP - Kuzey Makedonya'da Geleneksel Türk Okçuluğu kursu başladı

ÜSKÜP - Kuzey Makedonya'da Geleneksel Türk Okçuluğu kursu başladı



: - Kurşunlu Han'da düzenlenen etkinlikten görüntüler - Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula'nın konuşması - Ok atma eğitiminden görüntülerKuzey Makedonya'da Geleneksel Türk Okçuluğu kursu başladıÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp 'te Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Geleneksel Türk Okçuluğu kursu başlatıldı.Genç kuşakların Geleneksel Türk Okçuluğunu tanımasını ve farklı bir beceri kazanmasını sağlamak amacıyla başlatılan kursun açılış programı Üsküp 'teki Kurşunlu Han'da düzenlendi.
Üsküp YEE müdürü Serhat Kula, burada yaptığı konuşmada, 2015 yılından itibaren Okçular Vakfı ile yaptıkları protokol gereği okçuluk eğitimleri, okçuluk kültürünün sergileri ve tanıtımları ve akademik olarak okçuluk tarihinin araştırması ile ilgili bütün çalışmaları içeren bir birliktelik sürdürdüklerini söyledi.

Kuzey Makedonya'da uzun zamandır YEE destekleriyle okçuluk eğitimlerine devam ettiklerini kaydeden Kula, "Şu ana kadar Üsküp ve Gostivar'da iki şehirde iki faaliyetimiz olacak. Bunlar ayrı gruplarda. Birinci grup yetişkinler, erkekler. İkinci grup yetişkin hanımefendiler ve çocuklarımız. Toplamda 150'ye yakın bir kayıt aldık. Bu tabi başlangıç için, inşallah devamı da gelecektir." diye konuştu.
YEE olarak Üsküp Türk Okçuluk Kulübünün kurulması sürecinde okçulara destek verdiklerini anlatan Kula, 9 eğitmenin okçuluk kurslarına katkı sağlayacağını ve kursların 2 ay süreceğini söyledi.

Program kapsamında ayrıca Türk Okçuluk tarihi hakkında da bir sergi açıldı.Öte yandan, Gostivar'daki kursun açılışı da 20 Mart'ta Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulunda gerçekleşecek.

Allah Başkent Okçular 

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