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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Türkiye’nin en soğuk noktasında havaya atılan su yere buz taneciği olarak düştü

Türkiye’nin en soğuk noktasında havaya atılan su yere buz taneciği olarak düştü

Sıcak suyun havaya atılması

Hava Sıcaklığı Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı 

-Donan kızılırmak görüntü
-Kırağıyla kaplanan ağaçlar detay

( SİVAS -ÖZEL-DRONE)- Türkiye’nin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27.1 derece olarak Sivas’ın İmranlı ilçesinde ölçüldü- Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta havaya atılan sıcak su yere buz taneciği olarak düştü. SİVAS

- Türkiye’nin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27,1 derece olarak Sivas’ın İmranlı ilçesinde ölçüldü. Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta havaya atılan sıcak su yere buz taneciği olarak düştü. Yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye’nin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27.1 derece olarak Sivas’ın İmranlı ilçesinde ölçüldü. Sivas kent merkezinde hava sıcaklığının sıfırının altında 20 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak kısmen dondu. Irmak çevresinde bulunan ağaçlarda soğuk havanın etkisiyle kırağıyla kaplandı. Kırağıyla kaplanan ağaçlar görsel şölen oluşturdu. Öte yandan, Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta havaya atılan sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.
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