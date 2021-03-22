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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tunceli’de sürü halinde yola inen domuz sürüsü görüntülendi

Tunceli’de sürü halinde yola inen domuz sürüsü görüntülendi

Sürü halinde ormanlık alandaki yaban domuzları

Yaban Domuzları Ormanlı 

-Karayolunu kullanarak ormanlık alana geçen yaban domuzları

( TUNCELİ ) - TUNCELİ

- Tunceli’de zaman zaman kent merkezine kadar inen yaban domuzları bu kez karayolundan ormanlık alana giderken sürü halinde görüntülendi. Tunceli’de zaman zaman merkez Atatürk ve Cumhuriyet Mahallesi’ne kadar inen ve kimi vatandaşlar tarafından elle beslenen yaban domuzları bu kez Mazgirt İlçesi'nde görüntülendi. Meşelik alandan bir anda karayoluna çıkan onlarca domuz daha sonra yeniden ormanlık alana giderek gözden kayboldu. Araçların durarak yol verdiği yaban domuzları vatandaşlar tarafından görüntülendi. (ET-HİV-
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