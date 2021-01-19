Tunceli'de kar nedeniyle yüz yüze eğitim gören kurumlarda eğitime 1 gün ara verildi

-İl özel idaresine bağlı iş makinesinin karla mücadelesi

-Tunceli merkezde kar yağışı

-Tunceli merkezden yağış detay görüntüler



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli’nin yüksek rakımlı ilçeleri kara gömülürken, kent merkezi ne de mevsimin ilk karı yağdı. Yağış nedeniyle il genelinde 77 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirilirken, yüz yüze eğitim yapılan kurumlar 1 günlüğüne tatil edilirken, hamile ve engellilere de izin verildi.

Tunceli’de geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı özellikle yüksek rakımlı ilçelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezi bugün kar yağışı etkili olurken, Ovacık, Pülümür başta olmak üzere bir çok ilçede kara gömüldü. Yağış nedeniyle merkezde 3, Pülümür’de 21, Mazgirt’te 19, Ovacık’ta 15, Hozat’ta 8, Nazımiye’de 7, Pertek’te 3 ve Çemişgezek’te 1 olmak üzere toplam 77 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı çok sayıda iş makinesi ve ekiple kapalı bulunan köy yollarını açmak için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekiplerin çalışmalar yaptığı kaydedildi. Eğitime ara, hamile ve engellilere izin verildi Tunceli Valiliği'de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim gören kurumlarda 1 günlüğüne ara verildiğini, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de tam gün idari izinli sayılacağını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle, özel ve resmi anaokulları ile rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde 19.01.2021 Salı günü yüz yüze eğitime bir gün ara verilmiştir.Hamile ve engeli olan kamu görevlileri de tam gün idari izinli sayılacaktır” denildi. (ET-HİV-



loading...