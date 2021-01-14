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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tufanbeyli'de yılın ilk karı yağdı, çocuklar kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı

Tufanbeyli'de yılın ilk karı yağdı, çocuklar kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı

Kar yağışı

Kar Kalınlığı Kar Topu Yağan 

-Çocukların kar topu oynaması
-Karı sevinçle karşılamaları
-detay görüntü

( ADANA )- Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde çocuklar kar sevinci yaşadı ADANA

- Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yağan yılın ilk karı çocukları sevindirdi.Tufanbeyli ilçesinde dün öğleden sonra yılın ilk karı düştü. Kar yağışı sabaha kadar devam ederken bu durum en çok çocukları sevindirdi. Kar yağışıyla birlikte akşam olmasına rağmen sokaklara çıkan çocuklar kar topu oynayıp kayarak karın keyfini çıkardı.İlçe merkezinde kar kalınlığı 25 santime kadar çıkarken mahallelerde 1 metreyi buldu.Kar yağışı dururken vatandaşların kar küreme telaşı başladı.

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