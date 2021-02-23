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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
TRABZON - Buz tutan Uzungöl, günübirlik tatilcilerin ilgi odağı oldu

TRABZON - Buz tutan Uzungöl, günübirlik tatilcilerin ilgi odağı oldu

- Uzungöl'ün drone ile görüntülenmesi - Ziyaretçilerden görüntüler - Ziyaretçilerden Abdurrahman Meşar ve Mehmet Akif Uysal'ın açıklamalarıBuz tutan Uzungöl, günübirlik tatilcilerin ilgi odağı olduTRABZON (AA) - Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl, soğuk havada buz tutan yüzeyiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.Ülke genelinde bir süredir devam eden kar ve soğuk hava, doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Trabzon 'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de de etkisini gösterdi.Bölgede hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından Uzungöl ile göle su sağlayan Haldızen Vadisi'ndeki derenin büyük bölümünün yüzeyi dondu.Bölgeyi kaplayan çam ağaçları ve yemyeşil bitki örtüsü, yaban hayatı, temiz havasıyla ilgi çeken Uzungöl, çevresinin beyaza bürünmesi ve üzerinde oluşan buz kütlesiyle ayrı bir güzelliğe kavuştu.Yeni tip koronavirüs sürecinde alınan tedbirler kapsamında geçmiş yıllara oranla ziyaretçi sayısı azalan Uzungöl'e çoğunlukla günübirlik olarak gelen turistler, doğa yürüyüşünün ardından göl çevresinde dinlenerek bol bol fotoğraf çektiriyor.Yemenli Abdurrahman Meşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'da yaşadığını ve Sakarya Üniversitesinde doktora yaptığını belirterek, "Eşimle Uzungöl'e gelmek istiyorduk. Geldik ve çok beğendik. Uzungöl'ü ilk defa donmuş bir şekilde gördük. Yemen'deki arkadaşlarıma buranın fotoğraflarını gönderdim ve inanmadılar." diye konuştu.
Uzungöl'ün yaz mevsiminde de ayrı bir güzelliği olduğunu ifade eden Meşar, bir daha ziyaret etmeyi çok istediğini dile getirdi.Ankara'dan ailesiyle Trabzon 'a gelmelerinin ardından Uzungöl'ü ziyaret eden Vahap Akyol ise bugünlerde gölün en güzel şekilde doğal güzelliğini yansıttığını söyledi.

Temiz havanın da etkisiyle güzel zaman geçirme imkanı bulduklarını aktaran Akyol, şöyle konuştu:"Buradan daha güzeli olamaz herhalde diye düşünüyoruz. İskandinav ülkelerinden görmeye alışık olduğumuz manzaraları burada görebiliyoruz. Pandemi döneminde sürekli evde olmamızdan dolayı sıkıntılı geçti. Şimdi yavaş yavaş doğaya çıkarak kendimize gelmeye çalışıyoruz. Memleketimizin her yeri güzel ama Karadeniz'in ayrı bir güzelliği var."Nevşehir'den gelen Mehmet Akif Uysal da Uzungöl'de aşırı yoğunluk olmamasından dolayı rahat bir şekilde hareket edebildiklerine vurgu yaptı.Uysal, "Uzungöl'ü seviyoruz ve fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz. Doğası güzel ve temiz havası var. Fazla yoğunluk olmamasından dolayı pandemi açısından rahat olabiliyoruz. İnsanlarla çok içli dışlı olmadan temiz hava alıp manzarayı görerek zaman geçirmek istedik." ifadesini kullandı.

Koronavirüs Yabancı Turist Hava Sıcaklıkları Ziyaretçiler Buz Kütlesi 

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