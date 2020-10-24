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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Tokat'ta sonbaharın eşsiz güzelliği

Tokat'ta sonbaharın eşsiz güzelliği

drone görüntüsü

( TOKAT -DRONE) TOKAT

Cezbe Şili Sonbahar 


- Tokat’ta sonbaharla birlikte sarı ve yeşilin tonları eşsiz doğa manzaraları oluşturdu. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çamköyde sonbaharla birlikte sarı ve yeşilin tonları eşsiz doğa manzaraları oluşturuyor. Tokat'a 71 kilometre uzaklıkta bulunan Çamköyü yaz-kış doğal güzellikleri ile insanları cezbediyor. Çam ormanlarının bulunduğu yüksek tepeler son baharda kartpostalları aratmayacak görüntüler oluşturuyor. Çam ormanlarının çok yoğun oluşundan ötürü Çamköy adını alan köy yayla evleri ve doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. Foto safari tutkunları, doğa sevenleri bekleyen köyde sonbahar mevsimi drone ile havadan görüntülendi.
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