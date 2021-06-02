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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Kovid-19 nedeniyle ülkelerinde evlenemeyen Rus gelin ile Kıbrıslı damat Tekirdağ'da nikah kıydı

TEKİRDAĞ - Kovid-19 nedeniyle ülkelerinde evlenemeyen Rus gelin ile Kıbrıslı damat Tekirdağ'da nikah kıydı



: - Nikah töreninden görüntüler (ses kaynağından bozuk) - Rus gelin Veronika Serbinskaia ve Kıbrıslı damat Abdüllatik Kasım Köse ile röportajTEKİRDAĞ (AA) - Rus gelin Veronika Serbinskaia ile Kıbrıslı damat Abdüllatik Kasım Köse, Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde nikah kıyarak dünya evine girdi.Bir süre önce İstanbul'da tanışan Serbinskaia ile Köse, Rusya'da evlenmeye karar verdi. Genç çift yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle yurtdışına çıkamayınca nikah işlemlerini İstanbul'da yapmak istedi.Ancak nikah işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle bir tanıdıklarının aracılığıyla Kapaklı ilçesine gelen çift, Atatürk Kültür Merkezi'nde nikah kıyarak evlendi.Gelin ve damadın yakınları da Zoom uygulaması üzerinden nikah törenine katıldı.
Serbinskaia ile Köse, nikah işlemlerinin hızlandırılmasında kendilerine yardımcı olan belediye yetkililerine teşekkür etti.Köse, AA muhabirine, nikah işlemleri için ilk başta Rusya'ya gitmeye çalıştıklarını ancak sorunlar yaşayınca İstanbul'da evlenmek istediklerini söyledi.

Burada da 4 - 5 ay geçmesine rağmen nikah kıyamadıklarını anlatan Köse, "Ailelerimiz nikah törenine Zoom üzerinden katılmak zorunda kaldı. Bizim için gerçekten çok ilginç oldu. Ama burada kolayca nikah işlemlerini gerçekleştirdik. Devletimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Koronavirüs Muhabir Kıyam Nikah Töreni 

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