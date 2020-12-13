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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Tarihi kent meydanı sessizliğe büründü

Tarihi kent meydanı sessizliğe büründü

TARİHİ KENT MEYDANINDAN DETAY

-TARİHİ BİNALARDAN DETAY

( SİVAS )- Sivas’ta sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu SİVAS

- Sivas’ta sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Sivas'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında Cuma günü saat 21.00 itibariyle il genelinde Pazartesi sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Kısıtlamayla birlikte tarihi kent meydanı sessizliğe gömüldü. Açık hava müzesini andıran Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Kongre Binası, Kale Camisi ve tarihi Valilik binasının bulunduğu kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.
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