Suriye’den gelen toz bulutu Şanlıurfa’yı esir aldı

Suriye'den toz taşınımı- Her yer dakikalar içerisinde kızıla boyandı ŞANLIURFA



– Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa’nın sınır ilçelerini etkisi altına aldı. Dakikalar içerisinde ilin sınır ilçeleri ile kent merkezi kızıla boyandı.Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa’nın sınır ilçeleri ile kent merkezini etkisi altına aldı. Yoğun toz bulutu nedeniyle dakikalar içerisinde her yer kızıla boyandı. Gündüz saatleri adeta geceye döndü. Toz bulutunun geldiğini gören vatandaşlar ise ağız ve burunlarını kapatmaya çalıştı. Kendilerini tozdan korumaya çalışan vatandaşlar evlerine girip kapı ve pencerelerini kapattı.Sınırdan giren toz bulutu kısa sürede Şanlıurfa kent merkezine kadar ulaştı. Her tarafı kaplayan toz bulutunun hayatı olumsuz yönde etkilediği belirtildi.