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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Su seviyesi azalan Yeşilırmak Nehri'nin rengi kirlilikten karardı

Su seviyesi azalan Yeşilırmak Nehri'nin rengi kirlilikten karardı

Yeşilırmak'taki adacıklar ve kuşlardan görüntü

Sonbahar 

-Köprü ayakları ve kıyı şeridindeki su seviyesi
-Sazlıklarda biriken atıklar
-Belediye Başkanı Sarı'nın açıklamaları

( AMASYA -ÖZEL)- Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Toprak rengi akan ırmağımız şimdi simsiyah” AMASYA

- Türkiye'de olağanüstü kuralık riski atında bulunan illerden olan Amasya'da şehrin ortasından geçen Yeşilırmak’ta azalan su seviyesi nehir yatağındaki kirliliği de gözler önüne serdi. Kışın kar, yaz ve sonbaharda da beklenen yağışların düşmemesi dolayısıyla olağanüstü kuraklık riskinin yaşandığı Amasya'da debisi iyice azalan Yeşilırmak’ın ortasında adacıklar oluştu. Kirlilik nedeniyle nehir yatağının rengi karardı. “Toprak rengi akan ırmağımız şimdi simsiyah akıyor” diyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kentin hayat suyu olan Yeşilırmak’ın yeşil akması adına uygulamayı planladıkları ‘Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi’nin büyük önem taşıdığını söyledi.

Yeşilırmak’taki su seviyesinin önceki yıllarda da azaldığına ancak kirliliğin bu seviyelerde görülmediğine değinen Belediye Başkanı Sarı, “Toprak rengi akan ırmağımız şimdi simsiyah akıyor. Bu da çevrede arıtma tesislerinin olmaması ve kirlilikten kaynaklanıyor” dedi.
Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi, DSİ, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği, ilçe belediyeleri ve ilgili kurumların paydaş olarak yer alacakları projenin protokolünün geçen ay imzalandığını hatırlatan Başkan Sarı, yatağının daraltılıp yapay sulak alan arıtma sisteminin uygulanacağı proje ile nehrin kirlilikten kurtulacağını, ayrıca su kalitesinin iyileştirilip korunmasının sağlanacağını söyledi.


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