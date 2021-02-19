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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
STOCKHOLM - İsveç'te büyükelçi eşlerine Türk yemekleri tanıtıldı

STOCKHOLM - İsveç'te büyükelçi eşlerine Türk yemekleri tanıtıldı

- Büyükelçi eşlerinin restorana gelişleri - Lokanta sahibinin ikram edilecek Türk yemekleri hakkında bilgi vermesi - Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un eşi Figen Yunt'un konuşması - Yemeklerin davetlilere ikram edilmesi - Çayların doldurulmasıİsveç'te büyükelçi eşlerine Türk yemekleri tanıtıldıSTOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de görev yapan 7 ülkenin büyükelçilerinin eşlerine, Türk yemekleri tanıtıldı.Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un eşi Figen Yunt'un organize ettiği programa, Şili, Ekvador, Lübnan, Irak, Kuveyt, Tunus ve Litvanya büyükelçilerinin eşleri katıldı.
Stockholm'ün Haninge ilçesinde bir Türk lokantasında gerçekleşen programda, etli ekmek, lahmacun, pide, Adana kebap, şiş kebap, Türk kahvesi, Türk çayı ve lokum ikram edilirken Türk mutfağının zenginliği tanıtıldı.Figen Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davetlilerin Türk yemeklerini çok merak ettiğini ve kendisinden böyle bir etkinlik yapmasını istediklerini belirtti.
Yeni tip koranavirüs (Kovid - 19) nedeniyle sınırlı bir katılımcı olduğunun altını çizen Yunt, "Pias" isimli Türk lokantasında Konya yöresine ait pide ve kebap çeşitlerinin konukların beğenisine sunulduğunu ifade etti.

Etli Ekmek İsveç Muhabir Büyükelçiler Başkent 

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