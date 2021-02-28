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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Sivas yeniden beyaz gelinliğini giydi, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Sivas yeniden beyaz gelinliğini giydi, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Kar yağışından detay

Karla Mücadele Kaldırımlar Kar Yağışı Irak 

-Fotoğraf çeken vatandaşlardan detay
-Kartpostallık görüntüler
-Röportaj

( SİVAS )- Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti adeta beyaza bürürken ortaya ise kartpostallık görüntüler çıkarttı SİVAS

- Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti adeta beyaza bürürken ortaya ise kartpostallık görüntüler çıkarttı. Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan yağmur ilerleyen saatler de yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı ile birlikte kent adeta beyaza büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizliğe bürünen tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri ise vatandaşların zorluk yaşamaması için cadde ve kaldırımlarda temizleme çalışmaları yaptı.
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