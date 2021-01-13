Sivas Valisi ve Belediye Başkanı tarihi kent meydanında kar küredi

--beyaza bürünen tarihi kent meydanı detay

--belediye ekipleri çalışmaları detay

--vali ve belediye başkanı kar temizleyen ekipleri ziyaret detay

--vali belediye balkanı kar küremesi detay

--vali açıklama

--belediye balkanı açıklama

--vatandaş röp



( SİVAS )- Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen kent merkezinde gezinen Vali Salih Ayhan ve Başkan Hilmi Bilgin, kar temizleme ekiplerini ziyaret ederek kar küredi SİVAS



- Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen kent merkezini gezinen Vali Salih Ayhan ve Başkan Hilmi Bilgin, kar temizleme ekiplerini ziyaret ederek kar küredi. Sivas’ta aylardır beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Lapa lapa yağan kar kısa sürede kentin dört bir yanını beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle trafikte aksamlar yaşandı. Sivas Belediye ekipleri yol açma çalışmalarına başlayarak kayganlaşan yol ve kaldırımlarda tuzlama yaptı. Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve beraberindekiler belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde incelemek üzere kent meydanına geldi. Vali Ayhan ve Başkan Bilgin ellerine kürek alarak kar küredi. Beyaz gelinliğini giyen tarihi kent meydanı kartpostallık görüntüler oluşturdu. “Yol aşımı sıkıntısı olmadıktan sonra karın keyfini çıkarabilirler’’ Sivas Valisi Salih Ayhan, kar nedeniyle ulaşımda sıkıntı olmadığı takdirde vatandaşların karın keyfini çıkarmalarını söyleyerek, “Türkiye’de 83 milyonun hele hele de Sivaslılar ve Sivas’ta yaşayanların bir karı bu kadar özlem ve hasretle beklediği bir yıla şahit olmamıştık. Bende yıllardır burada çalışan birisi olarak hasretle ve özlemle bekledim. Bu heyecanımızı başkanımız ve bakanımızla paylaşalım dedik. Hem de burada çalışan arkadaşlarımızı ziyaret edelim dedik. Elbet karın bir zahmeti vardır, başında aksamalar oluşturur ama her zaman kar rahmettir, berekettir, güzellik ve samimiyettir ben öyle bakıyorum. Bu karda biraz ulaşım sorunu yaşanabilir bütün ekiplerimiz burada teyakkuzda olduğunu söyleyebilirim. Yoğun kar yağışını vatandaşlarımız pencerelerden tadını çıkarsınlar yol aşımı sıkıntısı olmadıktan sonra karın keyfini çıkarabilirler’’ şeklinde konuştu.

400 kişilik ekip çalışmalara başladı Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin çalışmalara başladığını belirterek, “40 aracımız ve 400 personelimiz ile birlikte sahada ekiplerimiz şuandan itibaren çalışmaya başladılar. Ama buna rağmen ufak tefek aksaklıklar olabilir. Ama şu hususun altını çizmek istiyorum. Bu bir rahmet. Cidden su olmazsa, kat yağmazsa, yağmur yağmazsa, sadece içme suyunu değil tarımı etkileyecektir. Kuraklıkla karşı karşıya kalma durumumuz var. Önce Rabbime şükür edeceğiz. Bazı noktalarda fedakarlıklar yapacağız. Gerek Valiliğimiz gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız ve belediyemizde tüm imkanlarıyla beraber bir sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatacağız dedi’’



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