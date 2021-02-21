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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Şırnak'ta kar yağışı nedeni ile kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Şırnak'ta kar yağışı nedeni ile kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

kapalı köy yolları

Köy Yolları Kar Yağışı 

-çalışmalar
-genel ve detaylar

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ta etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yolları, ekiplerin uzun uğraşları sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma açıldı. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ekipleri yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapanan Beşağaç, Boğazöğren grup köy yollarını ulaşıma açtı. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi geçtiği yollarda ekipler 1 günde tüm köy yollarını açmayı başardı. Saha şefi Cihat Akdağ kış aylarına hazırlıklı olduklarını ifade etti.
Akdağ, "Kar yağışlarına karşı hazırlıklıyız. Kaymakamımız Hasan Uğuz'un talimatları doğrultusunda ekip arkadaşlarımla beraber kapalı olan köy yollarımızı ulaşıma açtık" dedi.

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