Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sinop'ta bulunan 1600 yıllık mozaikler turizme kazandırılacak

Sinop'ta bulunan 1600 yıllık mozaikler turizme kazandırılacak

- Mozaiklerin bulunduğu alan - Mozaikler üzerinde çalışılması - Mozaikler - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu ile röportaj - Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 2010 yılında başlatılan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında bugüne kadar gün yüzüne çıkarılan Doğu Roma dönemine ait 1600 yıllık döşeme mozaiklerinin kazı alanında sergilenmesine yönelik restorasyon çalışmaları sürüyor - Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu: - "Tarihi açıdan çok fazla rastlamadığımız döşeme mozaikler üzerinde beş kişilik ekibimiz titiz bir restorasyon çalışması yürütüyor. Sanıyorum bu çalışmamız yaklaşık 2 yılda tamamlanacak"SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop 'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 2010 yılında başlatılan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkarılan Doğu Romalılar dönemine ait 1600 yıllık döşeme mozaikleri, turizme kazandırılacak.Kentte 2010 yılında başlatılan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ulaşılan bulgular, Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait önemli bilgiler sunuyor.Bugüne kadar Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu tahmin edilen mezar odaları, heykel parçaları, kilise kalıntıları ile bir hamama ulaşılan kazıda, gün yüzüne çıkarılan döşeme mozaiklerinin de turizme kazandırılması için restorasyon çalışması başlatıldı. - "Mozaikler zengin Doğu Romalılara hitap ediyor"Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, AA muhabirine, kazıda elde edilen döşeme mozaiklerinin yapının kilise olarak kullanıldığı döneme ait olduğunu söyledi.

Zengin Doğu Romalılara hitap eden mozaiklerin belirli kişilerin mezarlarının üzerinin örtülmesi için yapıldığının anlaşıldığını aktaran Köroğlu, "Yerel ustalar tarafından yapılmışlar. Hatta üzerlerinde kimin için yapıldıklarına dair yazıtlar var." dedi.
Mozaiklerin aynı zamanda yapının atölye kısmının da ortaya çıkarılmasına ışık tuttuğunu anlatan Köroğlu, şöyle devam etti:"Bu mozaikler Doğu Romalılar, yani Bizanslılar'ın mezarları ile ilişkili. Mozaikler yapılırken Hristiyanlık temalı figürler seçilmiş. Mozaiklerde aynı zamanda kendi açılarından öbür dünya ile ilişkili kompozisyonlar yer alıyor. Tabii en önemlisi de mozaiklerde, altına kim gömüldüyse o kişinin ismi yazıyor. Bu, şunun için önemli. Kazılarda isimlere hitap eden mozaikler görmek pek mümkün olmuyor. Bir tanesinin altında küçük bir çocuk mezarı bulduk. Çocuğun sonradan konulduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü mozaik panelinde tahribat oluşmuş."Köroğlu, döşeme mozaiklerin kazı alanında sergilenmesine yönelik restorasyon çalışmasına başladıklarını belirterek, "Tarihi açıdan çok fazla rastlamadığımız döşeme mozaikler üzerinde beş kişilik ekibimiz titiz bir restorasyon çalışması yürütüyor. Sanıyorum bu çalışmamız yaklaşık 2 yılda tamamlanacak. Zeminde bir kayma söz konusu. Kayma olan tarafa teras yapılması gerekiyor. Bu çalışmalar tamamlandığında korunaklı şekilde kazı alanında sergilenmeye başlanacak. Turizm açısından önemli bir değer." ifadelerini kullandı.

Restorasyon 2010 Yılı Kompozisyon Muhabir Bulduk 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı