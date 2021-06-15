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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Sel ve doluda 70'i aşkın koyunu telef oldu: 'Canımızı çok yaktı, dün akşamdan beri yemek yemiyorum'

Sel ve doluda 70'i aşkın koyunu telef oldu: 'Canımızı çok yaktı, dün akşamdan beri yemek yemiyorum'

Ahmet Yılmaz röp

Dolu Yağışı Şiddetli Yağış Hayvancılık Hayvan Irak 

-Telef olan koyunların görüntüsü
-genel ve detay

( ANKARA ) Sel ve doluda 70'i aşkın koyunu telef oldu: "Canımızı çok yaktı, dün akşamdan beri yemek yemiyorum"- Yağan yağmur ve dolunun etkisiyle 70'i aşkın koyun telef oldu ANKARA

- Ankara'nın Bala ilçesinde etkili olan yağmur ve dolunun etkisiyle küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Ahmet Yılmaz'ın 70'i aşkın koyunu telef oldu. Yılmaz, "Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı ve 70’i aşkın koyunumuz telef oldu. Canımızı çok yaktı, dün akşamdan beri yemek yemiyorum" dedi.
Bala'nın Çiğdemli köyünde görülen şiddetli yağmur ve dolu yağışı seli de beraberinde getirdi. Yeni kırkım yapıldıktan sonra otlatılmaya çıkan koyunlar, şiddetli yağışın ortasında kalınca kaçamadı. Olayda 70'i aşkın koyun telef olurken koyunların sahibi Ahmet Yılmaz yaşananları anlattı. Yılmaz hayvanlara yeni kırkım yaptıklarını belirterek, "Kırkımdan sonra yayılsın diye ağılın etrafına bıraktık. Çok fazla uzağa gitmemek şartıyla tembihlemiştik. 500-600 metre ağıla yakın bir yerde dere gibi bir yer var. Oraya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı ve 70’i aşkın koyunumuz telef oldu. Canımızı çok yaktı. Dün akşamdan beri yemek yemiyorum. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.
130-140 bin lira arasında zararı olduğunu da belirten Yılmaz, "Bu iyi halim olay beni çok üzdü. Çocukluğumdan beri bu işle ilgileniyorum. Bizim işimiz bu. Ailemiz bunla geçiniyor. Belimizi büktü. Hiç beklenmeyen bir şeydi" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit çalışmaları tamamlanırken, hasarın telafisi için çalışmalar yapılacağı aktarıldı. (Mİ-BC -
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