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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
'Saraydan Kız Kaçırma' operası Büyükyalı Fişekhane'de sahnelendi - İSTANBUL

'Saraydan Kız Kaçırma' operası Büyükyalı Fişekhane'de sahnelendi - İSTANBUL

"Saraydan Kız Kaçırma" operası Büyükyalı Fişekhane'de sahnelendi - İSTANBUL - İzleyicilerden görüntüler - Operadan görüntülerİSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Saraydan Kız Kaçırma" operası, izleyiciyle buluştu.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşen temsil, Büyükyalı Fişekhane'de sahnelendi.11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde, yeni yorumuyla ilk kez sahnelenen, Wolfgang Amadeus Mozart'ın eseri, klasik haline sadık kalınarak, Kovid - 19 salgınına da göndermelerin yapıldığı farklı bir reji anlayışıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Caner Akın'ın sahneye koyduğu operada, Ufuk Toker "Belmonte", Umut Tingür "Osmin", Ceren Aydın Akkoç "Konstanze", Sevim Ateş "Blonde", Berk Dalkılıç "Pedrillo", Caner Akın "Selim Paşa", Adahan Cabaş ise "Çocuk" rolünde seyirci karşısına çıktı.Koreografisinde Tan Sağtürk imzası bulunan "Saraydan Kız Kaçırma" operasına Murat Cem Orhan yönetimindeki İDOB orkestrası ve Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB korosu da eşlik etti.Eserin dekor ve kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımı ise Taner Aydın'a ait.Yaklaşık 2 saat süren ve 3 perdeden oluşan gösteriye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Koronavirüs 

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