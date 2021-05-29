Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ŞANLIURFA - UNESCO adayı Harran'da kazılar özel izinle kısıtlamalı günlerde de sürüyor

ŞANLIURFA - UNESCO adayı Harran'da kazılar özel izinle kısıtlamalı günlerde de sürüyor

- Harran Sarayı'ndaki kazı çalışmaları - Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal'ın konuşması - Arkeolog İbrahim Yılmaz'ın konuşmasıUNESCO adayı Harran'da kazılar özel izinle kısıtlamalı günlerde de sürdürülüyor - Harran Ören Yeri Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal: - "Amacımız kısıtlamanın olduğu süreci de iyi değerlendirerek kazı çalışmalarını yapıp Harran'ın görkemini, bilinmeyenlerini, zenginliğini bir an önce meydana çıkarmak"ŞANLIURFA (AA) - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Şanlıurfa 'nın Harran ilçesindeki 9 asırlık Harran Sarayı'nda kazılar, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da özel izinle sürdürülüyor.Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının finansmanı, yerel yönetimlerin de desteğiyle tarihi sarayda 7 yıldır kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.

Önal, milattan önce 6 binli yıllardan bugüne kadar kesintisiz yerleşim yeri olan, bir dönem Asurlular ve Emevilere başkentlik yapan tarihi ilçedeki arkeolojik kazıların büyük önem taşıdığını ifade etti.
- "Gruplar tedbir olarak farklı alanlarda çalışıyor"Ekibin, Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle, Kovid - 19 ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf ve tedbirlere uygun şekilde kazıları sürdürdüğünü dile getiren Önal, şöyle konuştu:"Şu an pandemi dönemi olmasına karşın tedbirlere uyarak küçük gruplar halinde farklı alanlarda çalışmaktayız. Amacımız bu kısıtlamanın olduğu süreci de iyi değerlendirerek kazı çalışmalarını yapıp Harran'ın görkemini, bilinmeyenlerini, zenginliğini bir an önce meydana çıkarmak. Şu an kalenin köprü kalıntısını kazıyoruz, diğer bir grup da sarayın giriş kısmının kazısına devam ediyor."Arkeolog İbrahim Yılmaz da tedbirler kapsamında 4 ayrı grup olarak çalıştıklarını, maske, mesafe ve hijyene dikkat ettiklerini söyledi.

Amaçlarının tarihi alanı bir an önce turizme kazandırmak olduğunu belirten Yılmaz, desteklerinden dolayı ilgili kurumlara ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Arkeolojik Kazı Hafta Sonu Koronavirüs Yerel Yönetimler Yerel Yönetim 

İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
AK Parti 5. Yerel Yönetimler SempozyumuAK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement