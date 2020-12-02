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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Sokağa çıkma kısıtlaması

ŞANLIURFA - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Kent merkezindeki boşalan kavşaklar - Caddelerden görünüm - Kapalı işyerlerinden görünüm - Polis ekibinin uyarı anosu yapmasıŞANLIURFA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Şanlıurfa 'da kısıtlama ile meydanlar ve caddelerde sakinlik hakim oldu.

Koronavirüs 

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