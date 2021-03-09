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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
SAKARYA - Kanserden hayatını kaybeden arkadaşlarının ismini Afrika'da su kuyusu açtırarak yaşatacaklar

SAKARYA - Kanserden hayatını kaybeden arkadaşlarının ismini Afrika'da su kuyusu açtırarak yaşatacaklar

- Çocuklara hediye dağıtılması - Çocukların dua etmesi - Çocuklardan detay görüntülerKanserden hayatını kaybeden arkadaşlarının ismini Afrika'da su kuyusu açtırarak yaşatacaklarSAKARYA (AA) - Sakarya 'da, yaklaşık 2 yıl önce kanser tedavisi görürken yaşamını yitiren Tuncay Zahid Arslan için Afrika'da su kuyusu yaptırılacak.Arslan'ın arkadaşları, dostlarının ismini yaşatmak amacıyla Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle Afrika'da su kuyusu açtırmaya karar verdi.Uganda'ya bağlı Budaka kentinin Bukomba köyünde başlatılan çalışmaların, 20 gün içinde tamamlanması bekleniyor.Çalışmalar sırasında köydeki çocukların kıyafetlerinin iyi olmadığını gören Arslan'ın arkadaşları, " Sakarya lılar Çocukları Sevindirme" projesiyle 125 çocuğu sevindirdi. - "İyilikleri çoğaltmak istedik"Arslan'ın arkadaşı ve Deniz Feneri Derneği görevlisi Ömer Sadık Kendir, AA muhabirine, güzel insan için bir araya geldiklerini söyledi.

İyilikleri çoğaltmak istediklerini vurgulayan Kendir, "Bir adım attık ve 2 hafta içinde iyilikte yarışan dostlarımızın katkılarıyla kandil akşamı Tuncay Zahid Arslan Su Kuyusu'nun bedelini tamamlayarak Uganda için siparişini verdik." dedi.
Kuyunun 20 gün içerisinde tamamlanmasını beklediklerini belirten Kendir, destek veren herkese teşekkür etti.Kendir, su kuyusu çalışmasını çocukların mutluluğuyla taçlandırmak istediklerini vurgulayarak, "Bir yandan kuyumuzun ilk kazmaları atılırken bir yandan köyün çocuklarını giydirdik. O ne sevinç, o ne mutluluk... Sanki köye bayram geldi. Cıvıl cıvıl sesleriyle elbiselerini birbirlerine gösterirken hepsinin yüzünde gülücükler vardı. Çocuklarımıza bayram sevinci yaşatan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yarış Kanser Tedavisi Karya Muhabir Kandil 

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