SAKARYA - Drone - Etkili olan sis görsel şölen sundu
- Kocaali ilçesinden drone görüntüleri Sakarya 'da etkili olan sis sonbahar renkleriyle görsel şölen sunduSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Kocaali ilçesinde etkili olan sis kartpostallık manzaralar oluşturdu.Kent genelindeki yağışın ardından oluşan sis bulutu, ilçeye bağlı Açmabaşı Mahallesi mevkisindeki Dereköy Vadisi'nden seyredildi.Bölgenin üzerini kaplayarak dağların eteklerine tırmanan beyaz örtü ile sonbahar renkleri güzel görüntüler sergiledi.
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