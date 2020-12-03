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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
SAKARYA - Drone - Etkili olan sis görsel şölen sundu

SAKARYA - Drone - Etkili olan sis görsel şölen sundu

- Kocaali ilçesinden drone görüntüleri Sakarya 'da etkili olan sis sonbahar renkleriyle görsel şölen sunduSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Kocaali ilçesinde etkili olan sis kartpostallık manzaralar oluşturdu.Kent genelindeki yağışın ardından oluşan sis bulutu, ilçeye bağlı Açmabaşı Mahallesi mevkisindeki Dereköy Vadisi'nden seyredildi.Bölgenin üzerini kaplayarak dağların eteklerine tırmanan beyaz örtü ile sonbahar renkleri güzel görüntüler sergiledi.

Ali İl Karya Sonbahar 

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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