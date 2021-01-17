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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Rize’nin gizli kalmış şelaleleri gün yüzüne çıkmayı bekliyor

Rize’nin gizli kalmış şelaleleri gün yüzüne çıkmayı bekliyor

drone görüntüsü

Güzergah Şelale Irak 

-Şelaleden detaylar
-Şelalenin yakın detayları
-Mustafa Dereci ile röp.

( RİZE -ÖZEL-DRONE) RİZE

- Rize’nin Çayeli ilçesi Güzeltepe Köyü’nde az kişi tarafından bilinen 52 metre yüksekliğindeki şelale, köylüler tarafından turizme kazandırılmak isteniyor.Çayeli ilçesinden 7 kilometre uzaklıkta bulunan Güzeltepe köyündeki şelale, görenleri kendine hayran bırakıyor. Dağ yolları arasından ulaşım sağlanan iki şelaleye gitmek için araç yolunun ardından yaklaşık 15 dakikalık patika yoldan yürümek gerekiyor. Ormanlık bölgelerden yürüyüşün ardından şelalelere kavuşan yöre halkı, yeşil, mavi ve sarı renklerinin tüm tonlarını bir arada görme fırsatı buluyor.Saklı kalmış şelalenin turizme kazandırılmasını istediklerini ve bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden köy sakini Mustafa Dereci, Rize’de yapımı devam eden havalimanının açılışı sonrasında alternatif turizm alanlara ihtiyaç olacağını belirtti.
Dereci açıklamasına şu şekilde devam etti:“Şelalemize ulaşımda 400 metre patika yol yürüyoruz. Yol güzergahında 3 adet tarihi değirmenimiz bulunmaktadır. Bu ve buna benzer saklı mekanlar, Rize’de açılacak havalimanı ile daha da etkin olarak gündeme alınacaktır. Yetkililerin bölgeyi projelendirmesi ile yürüyüş ve trekking yolu şeklinde; doğanın içerisinde zaman geçirilebilecek mekanlar haline getirilmesini istiyoruz."
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