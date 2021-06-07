Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Prof. Dr. Mehmet Aydın: “Karadeniz’de şu anda deniz salyası tehlikesi yoktur”

Prof. Dr. Mehmet Aydın: “Karadeniz’de şu anda deniz salyası tehlikesi yoktur”

Prof. Dr. Mehmet Aydın açıklama

( ORDU ) ORDU

Kanalizasyon 


- Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Marmara Denizi’ndeki deniz salyasının Karadeniz’e gelme ihtimali yoktur ama bu şekilde kirliliğe devam edersek, Karadeniz’de de deniz salyası ile karşı karşıya kalabiliriz” dedi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçtiğimiz günlerde kıyı kesimlerinde deniz salyası görüldüğü ihbarı üzerine denizde temizlik çalışması yapıldı. Marmara Denizi'nin geçtiğimiz aylarda maruz kaldığı ve deniz salyası olarak adlandırılan olayın Fatsa ilçesinde de görüldüğü iddiası balıkçıları da tedirgin etti. Yalıköy Limanı'nda önceki gün küçük çaplı alanda görülen olayın deniz salyası değil, denizlerdeki kirliliklerden olduğu belirtildi. Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Karadeniz’de şu anda deniz salyası tehlikesi yoktur. Bu olmayacağı anlamına gelmez ama bu Marmara’daki deniz salyasının gelme ihtimali yoktur. Bu şekilde kirliliğe devam edilirse Karadeniz’de de deniz salyası ile karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısı ile denizlerimizi kirletmeden, kanalizasyonları denize yollamadan mutlaka ileri düzeyde, ileri düzeyde artıma tesisleri yapmak zorundayız. Marmara da Karadeniz gibi kapalı bir denizdir. Dolayısı ile Marmara’nın başına gelen, yarın Karadeniz’in de başına gelebilir. Fakat Karadeniz’in şuanda bir deniz salyası tehlikesi yoktur” şeklinde konuştu.
(AA-SLH-
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement