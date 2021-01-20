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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
“Osmanlı’nın parmak izi” Safranbolu’da kar manzaraları mest etti

“Osmanlı’nın parmak izi” Safranbolu’da kar manzaraları mest etti

Drone ile havadan detay

Parmak Tarihi Bina Parmak İzi Kar Manzaraları Kar Yağışı 

-tarihi binalardaki kar manzaralarından detay
-evlerden detay
-konaklardan detay

( KARABÜK - DRONE) KARABÜK

- UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi kar manzaraları ile görenleri mest etti. Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla “Osmanlı’nın parmak izi” olarak adlandırılan tarihi kent Safranbolu kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Safranbolu’nun Tarihi Çarşı bölgesindeki han, hamam, cami, çeşme ve konaklar kar yağışının ardından güzel görüntüler oluşturdu. Beyazın hakim olduğu kış aylarında da kartpostallık görüntüler sunan tarihi yapılar, fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez çalışma alanları arasında yer alıyor. (RB-SÖ-
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